Дипломат из ЕС: перспективу членства Украины могут отложить надолго

Если Украина и Европейский Союз не согласуют вопрос относительно перспективы членства до саммита 19 декабря в Киеве, он будет отложен надолго.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.

“Главные переговорщики находятся в постоянном контакте. И сегодня после обеда они опять будут контактировать по этому вопросу”, - сказал собеседник агентства.

“Если не будет политической воли согласовать этот вопрос сегодня, завтра, послезавтра, я имею большие сомнения, что такая воля появится, например, 22 декабря”, - добавил он.

По словам собеседника агентства, лидеры ЕС и Украины во время саммита не будут вести переговоры относительно текста Соглашения об ассоциации, а вопрос перспективы членства касается как раз преамбулы этого документа.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году. В ноябре стороны заявили о завершении переговоров на техническом уровне. Вместе с тем, осенью этого года украинская сторона начала настаивать на закреплении в документе перспективы членства в ЕС для Украины.

Заявление о согласовании текста Соглашения об ассоциации может стать главным результатом саммита Украина - ЕС.