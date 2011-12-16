«Секс-работники» просят не повышать штрафы за проституцию

Эксперты и общественность призывают власти не принимать законопроект об усилении ответственности за проституцию.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Международного дня против насилия в отношении к секс-работникам, который отмечается 17 декабря.

«Мы, представители секс-работников, организаций и лиц, выступающих за соблюдение прав человека, осуждаем законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде и предусматривает усиление ответственности за занятие проституцией», - говорится в открытом письме к Президенту, Кабинету министров и Верховной Раде Украины относительно законодательных предложений ужесточения наказаний за секс-работу.

Законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, внесенный на рассмотрение парламента премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, предлагает повысить административные штрафы с 75-170 грн. до 340-1700 грн. Кроме того, если раньше результатом такого административного нарушения как проституция было предупреждение, то предложенный законопроект делает штрафы обязательным минимальным наказанием за индивидуальную проституцию.

Как подчеркнул на пресс-конференции руководитель программ политики и адвокации МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Павел СКАЛА, законопроектом также предлагается сменить орган, который будет налагать взыскания. Сейчас эти взыскания налагают административные комиссии при местных органах власти, а предусматривается, чтобы штрафы налагала милиция. «То есть, предлагается каким-то образом влиять на девушек, которые занимаются проституцией, в канун Евро-2012, чтобы регулировать процесс, а мы знаем, как милиция может это делать», - сказал он.

Эксперты считают, что наполнить бюджет за счет увеличения штрафов вряд ли удастся, поскольку если милиция будет иметь права налагать взыскания, то средства будут оседать в карманах правоохранителей в виде взяток.

П.СКАЛА навел официальную статистику по двум ведомствам - МВД и Государственной службы статистики - относительно количества протоколов, составленных за проституцию. По его информации, ежегодно около 11-12 тысяч протоколов составляются в отношении женщин, задержанных за проституцию, и налагаются взыскания на треть составленных протоколов.

Заместитель председателя правления БО «Всеукраинская лига «Легалайф», которая представляет интересы секс-работников Украины, Наталия ИСАЕВА подчеркнула, что организация очень обеспокоена этим законопроектом. «Мы призываем власти отменить данный законопроект и сесть с нами как представителями секс-работников за стол переговоров, чтобы урегулировать ситуацию», - сказала она.

Руководитель программ политики и адвокации МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Оксана МАТИЯШ отметила, что, по оценкам экспертов, в Украине около 70 тысяч женщин, которые занимаются секс-бизнесом.

В свою очередь, директор ОО «Аналитический центр «Социоконсалтинг» Ирина ДЕМЧЕНКО сообщила, что, согласно проведенному этим центром исследованию на заказ МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», среди разных видов насилия в сфере секс-бизнеса на первом месте по распространенности и частоте психологическое (97%). Однако, по ее словам, женщины не уделяют должного внимания психологическому насилию, что в свою очередь усиливает их уязвимость к другим видам насилия, включая сексуальное (86%) и физическое, с применением физической боли и телесных повреждений (84%).