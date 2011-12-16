Нардепы хотят знать, давала ли Тимошенко согласие на съемку

Члены парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» требуют от руководства Лукьяновского СИЗО объяснить все обстоятельства видеосъемки в камере медчасти следственного изолятора, где находится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Александр СОЧКА.

По его словам, соответствующее обращение было подано сегодня во время посещения депутатами СИЗО. Он сообщил, что сегодня СИЗО посетили 10 народных депутатов.

Как сказал А.СОЧКА, депутаты требуют от руководства СИЗО объяснить, кто получал разрешение на проведение съемки, кто ее осуществлял и давала ли на это согласие сама Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что обращение, из-за отсутствия руководителя СИЗО, было передано его заместителю Антону МАТВИЕНКО.

По словам А.СОЧКИ, депутатам удалось пообщаться с начальником медсанчасти СИЗО Виктором ПИРОГОВЫМ, который отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО может прибыть в суд только в случае сопровождения ее группой медиков.

А.СОЧКА утверждает, что, по словам медика, это нужно для того, чтобы ей делали «уколы, благодаря которым она передвигается».

Народный депутат, ссылаясь на слова начальника медсанчасти, отметил, что без этих уколов Ю.ТИМОШЕНКО может сама передвигаться только несколько метров.