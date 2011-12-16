Наливайченко предлагает Яценюку возглавить список оппозиции

Оппозиция должна сформировать на парламентских выборах единый список, который должен возглавить самый рейтинговый оппозиционный политик.

Такое убеждение в интервью газете «День» высказал председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он обратился к лидеру партии «Фронт Змін» Арсению ЯЦЕНЮКУ: «Вы – самый рейтинговый оппозиционный политик, возглавьте единый список оппозиции. Между нашими партиями, если положить рядом программы, нет разницы. Если мы, оппозиция, - не партии мошенников и кукол на веревках, мы должны здесь и сейчас подать единый список».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО критически отозвался о намерениях представителей КСД идти на выборы тремя колоннами. «Колоннами ходят в колониях и на демонстрациях в Северной Корее. И украинский КСД говорит о колоннах. Бессмыслица!», - заявил он.

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «суета вокруг списков и округов» - это серьезный тест для оппозиции. Он считает, что принятый закон о выборах - это заговор и предательство избирателя.

«Те «тушки» и другие, кто проголосовал за этот закон, отдали ключи от нового парламента нынешней власти. Более того, многим народным депутатам в трудовых книжках в графе «место работы» нужно записать «Кабинет Андрея Клюева». Там они в действительности работают. А парламентаризм разрушен. Судопроизводство абсолютно зависимо от денег и «красных олигархов». Социальные выплаты коммунистами и Партией регионов с пенсионеров, чернобыльцев, бюджетников сняты. Что дальше? Это последствия «тушкования» и разных игр в кабинете вице-премьера», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

Вместе с тем он призвал оставить позади старые распри и объединиться во имя будущего. «Думаем о завтрашнем дне. Формула украинского успеха проста. Нужна политическая воля. Объединились. Позакрывали все лишние политические проекты. Составили прозрачный и открытый список. Хватит ума и понимания, что это наш единственный шанс сохранить политическое будущее, — хорошо, не хватит — туда нам и дорога», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, оппозиция должна обновиться и предоставить людям возможность избрать в парламент новые лица. «Мы, новые политики, требуем выбросить все эти старые скелеты из шкафа. Этот шкаф не наш. Его строил КУЧМА, его строили после КУЧМЫ, и сейчас его набивают новыми скелетами. Эти скелеты висят мертвым грузом на всем живом, что есть в украинском обществе. Готовы ли наши партнеры отказаться от этих скелетов? Трудно сказать. Это выбор каждого. Лично мне надоело «танцевать» со скелетами», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Для перемен в государстве, по его словам, оппозиционерам нужны новые лица, способность к объединению и честность: «В этих принципах, кстати, вопрос выживания КСД и оппозиции как таковой. Не кабинетной (не хочу повторять, в каких кабинетах она заседает и откуда получает финансирование), а той, которая сегодня нужна людям. Да, эта оппозиция вынуждена жить бедно, потому что она не берет денег у власти, ни тем более у олигархов. Но эта оппозиция имеет политическую перспективу. Она способна повести Украину не к евразийской дыре и не к казармам, которые строят неосталинисты для наших детей... Мы не будем так жить. Потому должны объединиться».