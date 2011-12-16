БЮТ готовит документы на Нобелевскую премию для Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ подтвердила информацию о том, что БЮТ готовит документы для номинирования Юлии ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира.

Во время горячей линии в «Комсомольской правде в Украине» депутат сказала: «Ю.ТИМОШЕНКО – символ демократии в Украине. И я считаю, что Нобелевский комитет и страны Европы помогут переломить нынешнюю ситуацию. Очень важно, чтобы украинской власти весь мир обозначил задачу №1 – освобождение несправедливо осужденного человека, над которым, вдобавок, сегодня продолжают издеваться».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «заслуга Ю.ТИМОШЕНКО – в той активной политической позиции, которую она заняла. Она прошла Майдан, запустила демократические процессы в стране, оказалась за решёткой как лидер оппозиции. Все это делает ее достойной Нобелевской премии мира».

Она добавила, что документы уже подготовлены и направлены в Нобелевский комитет. «Мы провели необходимые переговоры, отправили обращения в комитет. Процедура присуждения этой премии очень сложная, но мы готовы ее пройти», - подчеркнула народный депутат.