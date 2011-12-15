Донецкая милиция взяла в осаду принадлежащий нардепу стул

В Донецке, в общественной приемной народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО, расположенной в палатке возле регионального управления Пенсионного фонда, несмотря на препятствия правоохранителей, проходит прием граждан.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила правозащитница Мария ОЛИЙНЫК, которая находится на месте событий.

По ее словам, помощник народного депутата А.ГРИЦЕНКО – Александр ГЕВЕЛЕВ к моменту прихода правоохранителей успел натянуть пол у палатки, в которой должна была расположиться общественная приемная, но затем милиция вмешалась и не дала полностью установить палатку. Тогда, не услышав каких-либо объяснений от милиции, А.ГЕВЕЛЕВ установил стул на пол палатки и начал в таких «походных» условиях прием пришедших граждан.

М.ОЛИЙНЫК отметила, что милиция не покидает данную территорию. «Около 20 правоохранителей, непонятно ради каких целей, продолжают дежурить здесь», - сказала она.

Посетители общественной приемной, не обращая внимание на присутствие милиции, подходят и передают свои обращения к А. ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке правоохранители препятствовали установлению палатки – общественной приемной народного депутата Украины А.ГРИЦЕНКО.

По словам руководителя Донецкой облорганизации партии «Гражданская позиция», помощника народного депутата А.ГРИЦЕНКО А.ГЕВЕЛЕВА, «вчера было подано в исполком Донецкого горсовета заявление о том, что мы восстанавливаем работу той общественной приемной народного депутата ГРИЦЕНКО, которую 11 декабря снесли неизвестные».

Но сегодня, когда он стал сооружать конструкцию палатки, пришли представители Донецкого горсовета и заявили о незаконности данных действий. Когда А.ГЕВЕЛЕВ продолжил установку палатки, так как решения суда о запрете на ее установление нет, пришли правоохранители, стали на каркас палатки ногами и не дали возможности ее установить. Милиция не объяснила свои действия.