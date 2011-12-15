Мельниченко обещает «ядерные удары» из Европы по украинской мафии

Бывший майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО называет «пирровой победой КУЧМЫ» сегодняшнее решение суда по уголовному делу против бывшего Президента Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН по поводу решения Печерского райсуда Киева, который признал, что Генеральная прокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

«Сегодня КУЧМА победил украинский суд. КУЧМА победил ЯНУКОВИЧА. Потому что единственный, кто стратегически проиграл – это лично ЯНУКОВИЧ», - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, «сегодняшняя пиррова победа КУЧМЫ в пресловутом одиозном Печерском суде дает большой шанс Украине на революционную очистку». «Потому что если раньше еще у кого-то была небольшая надежда на то, что эволюционным путем можно побороть то ужасное бандитское наследие во власти, то после циничного решения по делу КУЧМЫ и ТИМОШЕНКО украинцам ничего иного не остается, как только убить мафиозного трехглавого орла в Украине путем отрезания ему судебной, законодательной и исполнительной голов», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Лично я из Израиля лечу в Брюссель для открытия второго фронта против мафии в Украине. Из Европы по украинской мафии будут нанесены точечные ядерные удары», - добавил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

Сегодня, 14 декабря, Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.

Исследовав материалы, приложенные к жалобе, суд установил, что фактически единственным основанием для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ являются аудиозаписи, сделанные Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, однако эти записи получены незаконным путем. «Следовательно, они (записи) не могут быть использованы в качестве доказательства», - отмечается в судебном решении.