Кириленко до сих пор твердит, что БЮТ заплатит любую цену за Юлину свободу

Бывший председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО считает, что возможности освободить лидера партии “Батькивщина” Юлию ТИМОШЕНКО из заключения за счет переговоров и поиска компромисса исчерпаны.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По словам И.КИРИЛЕНКО, фракция делала все, чтобы освободить Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мы делали пикеты, блокировали трибуны, мы подавали законопроекты по декриминализации, мы десятки раз были за столом переговоров, все мировые лидеры обратились с требованием об освобождении ТИМОШЕНКО. Это ничего не дало. К величайшему сожалению, возможности освободить нашего лидера за счет переговоров и поиска компромисса исчерпались. Подчеркну еще раз: исчерпались. Как исчерпались и мои возможности как человека, который позиционируется как переговорщик”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он сказал: “Следует признать: мои усилия на этом поприще успехом не увенчались. А это значит, нужны новые подходы. Немедленно нужны новые подходы, свежие действия, альтернативные, неординарные решения”.

По его словам, “именно для этой миссии больше всего отвечает мой друг по партии и фракции Андрей КОЖЕМЯКИН”.

И.КИРИЛЕНКО сообщил, что сосредоточится «на том направлении, на котором мы сегодня несколько отстали”, - речь идет о подготовке к выборам в центральном штабе.

Он назвал неправдой разговоры о том, что в партии “Батькивщина” существует противостоянием между разными группами и личностями. “Это – неправда. Это все, что работает на подрыв партии. Конечно, в каждой семье случаются споры, недоразумения. Но фракция монолитна”, - заверил И.КИРИЛЕНКО.

На уточняющий вопрос о том, что его в должности председателя фракции сменил А.КОЖЕМЯКИН именно тогда, когда И.КИРИЛЕНКО заявил, что фракция готова голосовать за непопулярные решения власти (включая бюджет и закон о рынке земли), если они будут в пакете с решением об освобождении ТИМОШЕНКО, экс-лидер «БЮТ-Батькивщины» ответил: “Была такая история. Когда от отчаяния, после очередных многочасовых безрезультатных переговоров был предложен и такой вариант”.

При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что такой вариант “был предложен не мной, а председательствующим на совещании (вероятно, он имеет в виду председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА - УНИАН)”.

Бывший председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» сказал: “И я сразу с этим согласился. Потому что повторю еще раз: я и все мои товарищи по фракции не знаем цены, которую бы мы ни заплатили, чтобы Юлия была на свободе. Но снова была напротив глухая стена молчания”.

При этом он признал, что высказал такое предложение и публично, на пресс-конференции, но “это уже было за рамками моих полномочий”, потому что “фракция на такие решения меня не уполномочивала”. “Руководитель фракции - как сапер, он не имеет права на ошибку, он может ошибиться только один раз. Действительно, здесь была дилемма: а как же защита людей? Ведь Юля всегда боролась за права простых людей”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Говоря о законе о выборах народных депутатов, И.КИРИЛЕНКО отметил, что ему неизвестна позиция по этому поводу Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос о судьбе партии «Реформы и порядок», поскольку участие блоков на выборах в ВР не предусмотрено новым законом, И.КИРИЛЕНКО сказал, что “они должны определиться - или они становятся членами “Батькивщины”, что очень желательно, или самостоятельно идут по мажоритарке, как представители своих партий, чего бы лично мне очень не хотелось”.

Он сказал, что скоро состоится съезд партии, и отметил, что “активно согласовываются кандидаты от оппозиции по мажоритарным округам”.

“Согласовываем вдумчиво, через праймериз, через социологию. Нужно, чтобы человек выиграл. Цена вопроса этой победы очень высока”, - заявил И.КИРИЛЕНКО.

Полный текст интервью И.КИРИЛЕНКО размещен на сайте УНИАН.