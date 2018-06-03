Иван Кириленко: Оценка моей судьбы в этой ситуации - это ноль ...

С тех пор, как Тимошенко оказалась в СИЗО, тех, кто наблюдает за оппозицией, интересуют два вопроса. Первый: выпустят ли когда-нибудь лидера БЮТ. И второе: выдержит ли фракция и партия ее отсутствие, не рассыплется ли эта политсила, не начнет ли сотрудничать с властями, не воспользуется ли своим заключенным лидером, как символом, чтобы строить свои автономные карьеры. За это время мы видим как рефрен отдельных пророссийских политологов о "чисто Юлиной партии, которая не имеет будущего без нее" сменился другим "во фракции БЮТ - распри, Юля не влияет на процесс" и т. д. и т. п. ..

Скажем прямо, мы и сами имеем сомнения и определенные вопросы к руководству фракции. Чтобы попытаться понять, что происходит в БЮТ, мы обзвонили добрый десяток депутатов от БЮТ и нунсовцев, которые сотрудничают с БЮТ. Мы говорили как с теми, с кем обмениваемся смешными смс-ками и уже пятнадцать лет на "ты", так и с теми, кого не очень уважаем... Мы говорили с теми нардепами, с которыми журналисты чуть ли не дрались в Печерском суде, чтобы в забитом зале отвоевать места на скамейке, и с теми, кто не сидел в зале, а, например, пробивал шины в автозаках, чтобы придержать отъезд Тимошенко с Крещатика. На наши вопросы о вероятности политического предательства и роль "управляемой оппозиции" бютовцы мне отвечали тем, что мы поддались внушению Банковой, а на самом деле Юлия Тимошенко присутствует в политисиле, она влияет на процессы. Наконец, записав десятки цифровых файлов таких интервью, мы решили один из них напечатать. Это интервью с бывшим лидером фракции БЮТ Иваном Кириленко. "Почему вы решили обратиться ко мне, а не к руководству фракции?", - строго спросил меня Иван Кириленко, который только что вышел из зала суда над Тимошенко.

Не только к вам, но к вам также, потому что вы считаетесь депутатом из так называемой тимошенковской группы. Насколько мы знаем, в БЮТ существуют группы Турчинова-Кожемякина, группа ПРП, отдельно Королевская, отдельно Немыря, чисто "Юлины" депутаты: Сочка, Чепинога и вы. И говорят, что эти группы конфликтуют между собой ...

Это - неправда. Это все, что работает на подрыв партии. Конечно, в каждой семье случаются споры, недоразумения. Но фракция монолитна. После того, как арестовали Тимошенко, ни один человек не ушел из нашей фракции. Ни один. Есть политическая технология говорить о том, что все разваливается. К сожалению, и в СМИ этот вопрос искусственно подогревается. На чью мельницу льем воду, уважаемые коллеги? Каждый из нас по-своему глубоко и больно переживает происходящее с лидером. И я за каждого из своих товарищей, могу сказать: я не знаю той цены, которую бы мы не заплатили, чтобы она была на свободе.

А еще говорят, что Кожемякину на Банковой в обмен на лояльность пообещали очередную какую-ту звездочку, а Турчинова не сажать в тюрьму?

Это вы такое говорите о моих товарищах? Напишите большими буквами "АБСУРД". Просто абсурд. Полные глупости. Я в это не поверю. Мы понимаем во фракции, что мы все обязаны именно Юле своим политическим ростом и возможностью что-то сделать для этой страны. Мы делали, делаем и будем делать все возможное и невозможное, чтобы она была на свободе.

Говорят, что Тимошенко передала через решетку письмо, в котором гневно заклеймила участие фракции в голосовании за закон о выборах?

Я не знаю о такой реакции Юли. Мне неизвестно. Но я могу сказать о законе о выборах. Идеального закона для такой страны, как наша, с таким развитием демократии, ждать не приходится. Мы из двух зол выбрали меньшее. Или через нас бы перешагнули и приняли тот закон, который предложила власть. А там не выборы, там - назначение депутатов. Или мы бы поборолись, чтобы этот закон был максимально вычищен. Вычищен от возможных узаконенных злоупотреблений, фальсификаций. Да и в обществе в последнее время культивировалась и насаждалась мысль, что у людей должен быть свой депутат. А кроме того, посмотрите на политическую ситуацию. У партии власти был рейтинг 40% - стал 20%. Мажоритарный округ практически воспроизводит этот партийный рейтинг. И вот есть мажоритарный округ, где оппозиция будет иметь единого кандидата, а кандидат партии власти имеет рейтинг 20%. Как вы считаете, если мы идем на выборы, у нас есть шанс выиграть?

Есть.

Тогда следующий вопрос: есть ли необходимость игнорировать выборы, если у нас есть шанс в них победить? ..

Скажите, а почему нет массовых акций в поддержку Тимошенко?

Это очень больной вопрос: и для Юли, и для нашей политической силы, и для всего общества. Выскажу исключительно свое субъективное мнение. Идейный массовый порыв нации, когда поднимается целое поколение, случается раз в двадцать лет. Так в 60-е, когда против власти поднимались диссиденты, зная, что они могут в лагерях положить жизнь, так поднимались люди в 80-е, когда поверили лозунгам перестройки, так было в 2000-е годы. Чем оно закончилось, мы все знаем. И не будем здесь анализировать еще раз. Сейчас у людей апатия, и они восстают только, когда нужно защитить кусок хлеба. И это нынешние реалии. Это глубинные философские причины, почему протест не является многомиллионным. Но если вы были под Апелляционным судом, вы видели, что он может быть многотысячным. И это хороший знак.

Почему вас на посту лидера фракции поменяли на Кожемякина?

Вы знаете, фракция делала все, чтобы освободить своего лидера. Мы делали пикеты, блокировали трибуны, мы подавали законопроекты о декриминализации, мы десятки раз были за столом переговоров, все мировые лидеры обратились с требованием об освобождении Тимошенко, это ничего не дало. К большому сожалению, возможности освободить нашего лидера за счет переговоров и поиска компромисса исчерпаны. Подчеркну еще раз. Иссякли. Как иссякли и мои возможности, как человека, который позиционируется как переговорщик. Следует признать: мои усилия на этом поприще успехом не увенчались. А это значит, нужны новые подходы. Немедленно нужны новые подходы, свежие действия, альтернативные, неординарные решения. Именно для этой миссии больше всего подходит мой друг по партии и фракции Андрей Кожемякин. Я же сосредоточусь на том направлении, на котором мы сегодня немного отстали. И где мой опыт пригодится больше. Речь идет о подготовке к выборам в центральном штабе.

Но напомню, что вас поменяли на Кожемякина после того, как вы сказали, что готовы голосовать за непопулярные решения власти (включая бюджет и закон о рынке земли), если это будет идти в пакете с решением об освобождении Тимошенко. Именно тогда вас поменяли.

Была такая история. Когда от отчаяния, после очередных многочасовых безрезультатных переговоров был предложен и такой вариант. Кстати, он был предложен не мной, а председательствующим на совещании. (Литвином - авт.) И я сразу с этим согласился. Потому повторю еще раз: я и все мои товарищи по фракции не знаем цены, которую бы мы не заплатили, чтобы Юлия была на свободе. Но опять была напротив глухая стена молчания. Я высказал такое предложение и публично, на пресс-конференции, но это уже было за пределами моих полномочий. Фракция мне полномочий на такие решения не давала. Руководитель фракции - как сапер, он не имеет права на ошибку (он может ошибиться только один раз). Действительно здесь была дилемма: а как же защита людей? Ведь Юля всегда боролась за права простых людей.

Возвращаясь к закону о выборах. Вы в законе оставили лишь участие партий, а не блоков. А что будут делать члены ПРП?

Они должны определиться. Или они становятся членами "Батькивщины", что очень желательно, или самостоятельно уходят по мажоритарке, как представители своих партий. Чего бы лично мне очень бы не хотелось. Скоро будет съезд партии. Когда точно - не знаю. Мы много времени потеряли, регионы уже работают там, но ничего, догоним. Активно согласовываются кандидаты от оппозиции по мажоритарным округам. Согласовываем вдумчиво, через праймериз, через социологию, нужно, чтобы человек выиграл, цена вопроса этой победы очень высока.

Женя Тимошенко будет в партийном списке?

Мы еще не знаем. Мы не обсуждали список поименно.

Почему Юлия Тимошенко не пишет из СИЗО писем?

Она пишет. Другое дело, что в постели много не напишешь.

А о чем говорила со Штефаном Фюле?

С ней будет видеться Власенко, он передаст нам. Встреча была короткой.

Есть информация, что она сказала Фюле, что закон о выборах был ошибкой ...

Я смогу говорить об этом после того, как встречусь с Власенко.

Слушаю вас и думаю: какой вы миротворец, такие у вас тут все хорошие, - извините, даже не верится ...

Знаете, что, уважаемая Лана, запомните одно... Оценка моей судьбы в этой ситуации - это ноль по сравнению с судьбой женщины, которая еще вчера была в пятерке самых влиятельных женщин мира, в судьбе страны играла, играет и будет играть определяющую роль. Вот за это болит душа и рвется сердце, а не за какие-то мелочные интриги...

Говорят, что Тимошенко передает через письма отдельным членам фракции привет и поцелуй в щечку. Вам тоже передает?

Нет (смеется). Мне пишет отдельное письмо. Женя об этом сказала. Говорит, что хочет подбодрить. Сама лежит в СИЗО, а нас подбадривает. Это - Юля.

Беседовала Лана Самохвалова

Фото УНИАН