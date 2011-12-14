Адвокат: Иващенко в СИЗО три диска вправлял «умелец» из заключенных

Бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО сегодня на судебное заседание привезли в автозаке в лежачем положении в связи с обострением болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в перерыве заседания Печерского райсуда Киева сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Утром нашему подзащитному для снятия острой боли в позвоночнике в СИЗО медицинские работники вынуждены были сделать укол обезболивающего («Диклофенак»), а затем привлекли «умельца» из числа так называемого спецконтингента, который находится в СИЗО, для вправления ИВАЩЕНКО смещенных межпозвонковых дисков. Обратите внимание - не врач, не фельдшер, вообще не медицинский работник, а заключенный вправлял ИВАЩЕНКО три диска», - сообщил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Он отметил, что это является иллюстрацией «возможностей СИЗО» по предоставлению необходимой медицинской помощи.

«А после этого ИВАЩЕНКО в лежачем положении в автозаке доставили в суд. Это уже даже не издевательство, а истязание, которому в том числе потакает суд», - отметил адвокат.

Также он сообщил, что лекарства, рекомендованные В.ИВАЩЕНКО невропатологом еще 22 ноября, в частности, уколы, начали делать только через неделю, а капельницы не ставят до сегодняшнего дня.

Как отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО, лекарства предоставляются не медчастью СИЗО, поскольку их там нет, а их за собственные деньги покупают родные В.ИВАЩЕНКО.