Кличко убеждает ЕС, что соглашение с Украиной нужно подписать

Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО убежден, что Европейский Союз не должен отказывать Украине в парафировании Соглашения об ассоциации, даже несмотря на нынешнюю угрозу развитию демократии в нашем государстве.

Об этом он заявил 13 декабря во время встречи с представителями Комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности, которые посетили Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Наша политическая сила отстаивает принципиальную позицию – Соглашение об ассоциации с ЕС должно быть парафировано. Конечно, мы понимаем, что отдельные политики своими антидемократическими действиями пытаются отдалить нас от Европы. Именно так я и моя партия расцениваем те суды над лидерами оппозиционных партий ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО, которые проходят сегодня, и ту атмосферу, в которых они происходят. Те, кто не понимают вреда, который наносят подобные судилища Украине, действуют исходя из собственных интересов, а не из интересов государства и граждан. К тому же, не следует забывать, что когда соглашение будет парафировано, украинская власть не будет иметь иного выбора, как выполнять взятые на себя обязательства, в частности, по развитию демократии, уважению к правам и свободам человека, верховенству права», – заявил В.КЛИЧКО.

При этом он отметил, что лакмусовой бумажкой для европейских структур должны стать и предстоящие парламентские выборы. «Общество должно сделать все возможное, чтобы выборы прошли честно и прозрачно. Именно этого мы требуем от власти, именно в этом направлении мы будем контролировать ее действия. Однако убежден, что соответствующий контроль должен быть и со стороны международных институтов. По крайней мере, в вопросах работы международных наблюдателей, обучения и подготовки членов избирательных комиссий», – сказал В.КЛИЧКО.

По его мнению, если выборы-2012 пройдут прозрачно, к власти в Украине придут новые силы, которые смогут обеспечить демократическое развитие государства.

Как известно, Комитет по вопросам политики и безопасности является постоянно действующим органом в сфере общей внешней политики и политики безопасности в Совете Европейского Союза.

В делегацию, которая посетила Украину, входят дипломатические представители 27 стран-членов ЕС. Возглавляет делегацию посол Олоф СКУГ, постоянный председатель комитета и представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности.

На встрече с В.КЛИЧКО также присутствовали послы стран-членов Евросоюза в Украине.