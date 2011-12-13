В киевскую программу обеспечения жильем могут включить рабочих заводов

Власти Киева рассматривают возможность распространить на рабочих заводов и промышленных предприятий городскую программу помощи в получении жилья.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время посещений государственного предприятия специального приборостроения «Арсенал».

«Я знаю о проблеме жилья, которая особенно актуальная для молодых работников заводов. Сегодня у нас очень активно работает программа, по которой государство финансирует 30% стоимости квартир. Еще 20% выделяем из городского бюджета. А это уже жилье за полцены, то есть существенная поддержка рабочей молодежи», – отметил А.ПОПОВ во время встречи с коллективом предприятия.

По его словам, в настоящее время город финансирует 20% стоимости строительства квартир для педагогов и медиков. В то же время А.ПОПОВ выразил намерение инициировать отдельное решение Киевсовета, которое будет предусматривать распространение программы еще и на рабочих заводов и промышленных предприятий.

«Я знаю, что было предложение выделить земельный участок на территории завода для строительства такого жилья. Мы детально изучим такую возможность и будем всячески способствовать улучшению социальных и жилищных условий сотрудников больших промышленных предприятий», – отметил председатель КГГА.

Также он рассказал, что Киев владеет технологиями, которые дают возможность существенно удешевить стоимость строительства социально жилье. Себестоимость квадратного метра в таких условиях может снизиться до 4 тыс. грн.