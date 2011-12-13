НУ: наименее защищенные украинцы страдают от политики Азарова дважды

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК заявляет, что власть увеличила налоговое давление на бизнес в полтора раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, «официальная статистика свидетельствует, что за красивыми сказками власти об улучшении условий для ведения бизнеса скрывается рост налогового давления».

Депутат обращает внимание: несмотря на то, что в Налоговом кодексе зафиксировано снижение налоговых ставок, налоговики взыскали с бизнеса в полтора раза больше налогов по сравнению с прошлым годом.

«Таким оптимистическим показателям можно было бы только радоваться, если бы они подтверждались соответствующим экономическим ростом. Но этого не происходит. Например, рост промышленности в январе-октябре 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года зафиксирован Госкомстатом только на уровне 8,2%», - отметил В.МАТЧУК.

То есть, по его словам, объективные предпосылки для роста налоговых поступлений в полтора раза отсутствуют, поскольку объемы реального производства и продажи товаров в натуральном виде не растут такими сумасшедшими темпами.

«Вместо обещанного премьер-министром АЗАРОВЫМ дополнительного инвестиционного ресурса для бизнеса в размере 47 млрд. грн. в результате введения Налогового кодекса на практике у предпринимателей дополнительно отняли еще 58 млрд. грн. Это тот ресурс, который мог быть использован для расширения бизнеса, создания рабочих мест, обновления производственных фондов», - сказал депутат.

«Следствия такой неразумной налоговой политики властей ощущают не только предприниматели, но и все граждане, поскольку увеличение своих расходов бизнес переводит на потребителей, увеличивая цены на товары и услуги», - подчеркнул В.МАТЧУК.

При этом, отметил он, наименее защищенные категории граждан страдают от неразумной правительственной политики дважды, поскольку рост размера минимальных зарплат, пенсий и других социальных выплат, из-за скрытия властями реального уровня инфляции, происходит в несколько раз медленнее по сравнению с ростом рыночных цен.

«В частности, Госкомстат насчитал официальную инфляцию за 11 месяцев этого года всего 4,4%, в то время как, по данным экспертов, реальные расходы граждан на основные потребительские товары точно выросли более чем на 10%», - отметил В.МАТЧУК.