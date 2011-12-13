“Батьківщина”: власть пойдет на убийство Тимошенко в СИЗО

Власть сознательно реализует сценарий убийства бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщині» Юлии ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии “Батьківщина”.

Члены партии считают, что подтверждением этих намерений является, среди прочего, заявление руководителя пенитенциарной службы о том, что Ю.ТИМОШЕНКО вернут в обычную камеру СИЗО, поскольку она «не прилагает усилий для своего выздоровления».

«Подобные заявления руководства пенитенциарной службы, циничные выводы тюремных врачей, абсурдные выездные заседания суда – это все решения, направленные на убийство Юлии ТИМОШЕНКО. Мы убеждены, что заказ на убийство идет персонально от ЯНУКОВИЧА», - подчеркнули в «Батьківщині».

В партии возмущены этими действиями и заявлениями представителей власти.

«Какие усилия должна прилагать для своего выздоровления Юлия ТИМОШЕНКО, если она уже больше месяца не встает из постели, а получает только обезболивающие да и то нерегулярно? Каким удивительным образом может выздороветь больная женщина без диагноза, без лекарств и даже без врача, которому она доверяет?» - говорится в заявлении.

В «Батьківщині» отмечают, что «получить надлежащее лечение Юлия ТИМОШЕНКО сможет лишь в условиях стационара специализированного медицинского учреждения за пределами СИЗО, и это подтверждено выводами независимых медиков». В связи с этим у членов партии «возникают серьезные подозрения в попытке физического уничтожения лидера оппозиции».

“Батьківщина” настаивает, что «Юлия ТИМОШЕНКО находится в СИЗО абсолютно безосновательно и должна быть немедленно освобождена из-под ареста».

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Экс-премьер с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.