В понедельник, 12 декабря, в 16:00 в Институте Горшенина состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Словами за права».

Организаторы проекта – Посольство Франции в Украине, LB.ua, газета «День», журнал «Український тиждень».

Авторы лучших статей о правах человека получат призы: нетбуки, курсы французского языка от Французского Института в Украине, «Альянс Франсез» и подарки от сети гипермаркетов «Ашан». Статьи победителей будут напечатаны на LB.ua, в газете «День» и журнале «Український тиждень».

Конкурс «Словами за права» был инициирован Посольством Франции в Украине, а также Интернет-порталом LB.ua с целью привлечения украинских студентов к освещению проблематики прав человека. Участники конкурса - исключительно студенты дневной формы обучения - должны были написать статью на украинском или русском языке, посвященную человеку, государственной или негосударственной организации, чья деятельность связана с проблематикой прав человека.

Итоги конкурса подведут:

Посол Франции в Украине Ален РЕМИ,

Шеф-редактор LB.ua Соня КОШКИНА.

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