В Луганской области создан стачечный комитет. Такое решение приняли участники расширенного заседания лидеров организаций и профсоюзов, входящих в состав СОГ «Трудовое движение «Солидарность».

Об этом УНИАН сообщил председатель правления СОГ «Трудовое Движение «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО.

Председателем стачкома избрали Николая КОЗЮБЕРДУ, председателя Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области, который имеет большой опыт организации и проведения забастовок, пеших походов шахтеров на Киев.

Участники заседания согласовали совместные действия в части подготовки общенациональной забастовки, а также участия в выдвижении кандидатов в Конституционное собрание, которое состоится 12 декабря.