Защита Тимошенко обжалует сегодняшнее решение суда

Защита экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО намерена обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева об избрании для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО после выхода из Лукьяновского СИЗО, где проходило выездное заседание суда.

"На протяжении трех дней мы можем подать апелляцию. Она будет подана", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Также он сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО решением суда арестована сроком на 2 месяца.