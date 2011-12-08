Бютовцы оставили пост в ВР и поехали к Тимошенко

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» покинули сессионный зал Верховной Рады, однако завтра обещают продолжить блокирование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Юрий ОДАРЧЕНКО.

«Фракция решила продолжать блокирование завтра, потому что мы не имеем никаких сигналов от правящего большинства о том, что они готовы идти на определенные уступки», - сказал он.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, депутаты от «БЮТ-Батьківщини» сейчас покинули сессионный зал, чтобы уже завтра утром снова заблокировать работу ВР.

Кроме того, он сообщил, что бютовцы едут сейчас к Лукьяновскому СИЗО, поскольку до сих пор длится судебное заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, что фракция будет делать, если представители большинства завтра опередят оппозиционеров и сами заблокируют трибуну и президиум ВР, Ю.ОДАРЧЕНКО сказал: «Будем блокировать тогда вместе».

Депутаты от БЮТ покинули сессионный зал в 18.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня заседание Верховной Рады Украины не состоялось. Утром депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали работу ВР, требуя декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена лидер «Батьківщини», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.