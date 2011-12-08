Суд объяснил Власенко, что пресса в камеру Тимошенко уже не влезет
Конструкция помещения не позволяет...
Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-премьер-министра о допуске журналистов на выездное заседание суда по делу Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.
По его словам, суд мотивировал свой отказ «конструкционными особенностями помещения», в котором сейчас содержится Ю.ТИМОШЕНКО.
Адвокат добавил, что, по мнению судьи, все желающие представители СМИ не смогут поместиться в этом помещении.
Как сообщал УНИАН, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести в камере Лукьяновского СИЗО выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу относительно деятельности ЕЭСУ.
Сегодня такое заседание в СИЗО продолжается. Вместе с тем, состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО не дает возможности ей даже передвигаться.