Ефремов отказывается понимать, как ВР может освободить Тимошенко

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что в ближайшее время удастся договориться с меньшинством в парламенте по вопросу разблокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, подчеркнув: «Мы намерены в переговорном процессе с нашими коллегами все-таки достичь какого-то соглашения».

«Если это соглашение в долгосрочном периоде не будет достигнуто, значит, мы будем думать, как обеспечить работу парламента», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что требование у меньшинства единственное – освободить экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО. «Как это можно сделать процедурно со стороны парламента, мне трудно понимать. Практически невозможно», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что «мы сейчас в стадии оценки ситуации для дальнейшего принятия решения».

По словам А.ЕФРЕМОВА, все понимают, «что конец года, и в этой ситуации необходима слаженная работа парламента, и большая часть депутатов готова к этой работе».

«Я надеюсь, что в течение ближайшего времени мы все-таки найдем вариант решения данного вопроса и продолжим работать в сессионном зале, как это положено», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.