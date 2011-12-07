Какие машины чаще всего покупают украинцы

В последнее время украинцы чаще всего покупают "Жигули" и Hyundai.

В частности, как сообщает ТСН, в ноябре продажи легковых автомобилей в Украине увеличились на 10,2% по сравнению с октябрем этого года и на 25% по сравнению с ноябрем 2010 года. Всего за месяц было продано 20,7 тыс. машин.

Самой популярной маркой на рынке из-за своей дешевизны остается российская Lada, но в ноябре ей не удалось нарастить продажи, а, наоборот, был зафиксирован 5%-й спад. Доля АвтоВАЗа на рынке составляет 11,4%.

Второе место по популярности занимает корейский Hyundai, но его абсолютные показатели в ноябре также просели. А вот отечественный ЗАЗ, наоборот, наращивает продажи и практически вплотную приблизился к конкуренту.

Сенсацией ноября стал рывок Toyota с 7-го на 4-е место на рынке и рост продаж на 76%. Этот результат во многом был обеспечен появлением новой Toyota Camry, которая активно раскупать в автосалонах.

В то же время в начале осени из-за возможного введения спецпошлин на иномарки в Украине спрос на автомобили установил новый рекорд. Так, в сентябре население приобрело 21,2 тыс. автомобилей, что на 43% больше, чем в сентябре 2010 года, и чуть больше, чем в августе нынешнего года.