Подольский в знак протеста покинул зал суда

Пострадавший по уголовному делу об убийстве Георгия Гонгадзе журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ покинул зал суда, где рассматривается жалоба адвокатов бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, решение покинуть заседание суда А.ПОДОЛЬСКИЙ принял в знак протеста против отказа в отводе судьи Галины СУПРУН.

По мнению А.ПОДОЛЬСКОГО, суд нарушил его права на защиту при рассмотрении жалобы Л.КУЧМЫ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский райсуд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела.

При этом А.ПОДОЛЬСКИЙ заявил ходатайство о перенесении судебного заседания, поскольку ему не была предоставлена на ознакомление жалоба адвокатов Л.КУЧМЫ.

А.ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что, поскольку ему не известно содержание документа, он должен тщательным образом с ним ознакомиться, и в случае необходимости воспользоваться помощью адвоката.

«Прошу предоставить мне на ознакомление эту жалобу, и в зависимости от того, что там будет, я решу, понадобится ли мне юридическая помощь или нет, но я думаю, что она мне будет нужна, и мне необходимо время на поиск адвоката. На это мне нужна, как минимум, неделя», - сказал А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Вместо этого председательствующая на судебном процессе судья Галина СУПРУН объявила перерыв на 30 минут для того, чтобы автор ходатайства смог ознакомиться с жалобой.

В то же время А.ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что этого времени не достаточно.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты экс-Президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его несостоятельностью.