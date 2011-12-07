Литвин замахнулся на новую модель устройства Украины

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за новую модель административно-территориального устройства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, «Украине нужна украинская модель административно-территориального устройства, а в основу организации власти на местах нужно положить принципы Европейской хартии местного самоуправления».

При этом он отметил, что речь идет о создании такой модели административно-территориального устройства, "при котором будут доминировать и будут отвечать органы власти, избранные людьми".

"Для проведения такой реформы нужно определить общее виденье относительно административно-территориального устройства и обеспечить естественный системный процесс претворения его в жизнь", - отметил политик.

В.ЛИТВИН также определил вопрос изменения административно-территориального устройства как чрезвычайно сложный, поскольку, по его словам, он неоднозначно воспринимается в обществе.

Разработать новую модель административно-территориального устройства Украины В.ЛИТВИН призвал представителей местной власти, территориальных общин, экспертов и простых граждан.

Он также убежден, что развитие местного самоуправления в Украине тормозит "низкий уровень политической и правовой культуры населения".

«Фактически самоуправление превратилось в самоуправление местной и региональной элиты, представленной в соответствующих органах. Территориальные общины не влияют на их деятельность, не говоря уже об участии в принятии решений», - сказал В.ЛИТВИН.