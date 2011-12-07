Печерский суд начал рассмотрение жалобы адвокатов Кучмы

Печерский районный суд Киева сегодня начал рассмотрение жалобы адвокатов бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение жалобы начато при отсутствии некоторых участников процесса, вызванных в суд повесткой.

В частности, на сегодняшнее судебное заседание были вызваны экс-майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, бывший председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, потерпевшая - мать журналиста Георгия Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ, вдова Мирослава ГОНГАДЗЕ и адвокат Андрей ФЕДУР.

В начале судебного заседания адвокаты Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ и Николай НЕДИЛЬКО попросили суд перенести заседание в связи с неявкой А.МОРОЗА и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В свою очередь присутствовавший на судебном заседании пострадавший по делу по обвинению в убийстве Г.Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА Александр ПОДОЛЬСКИЙ заявил ходатайство о перенесении судебного заседания, поскольку ему не были предоставлены на ознакомление жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ.

А.ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что, поскольку ему не известно содержание документа, он должен тщательным образом с ним ознакомиться, и в случае необходимости воспользоваться помощью адвоката.

«Прошу предоставить мне на ознакомление эту жалобу, и в зависимости от того, что там будет, я решу, понадобится ли мне юридическая помощь или нет, но я думаю, что она мне будет нужна, и мне необходимо время на поиск адвоката. На это мне нужна, как минимум, неделя», - сказал А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Вместо этого председательствующая на судебном процессе судья Галина СУПРУН объявила перерыв на 30 минут для того, чтобы автор ходатайства смог с ним ознакомиться.

После небольшого спора между А.ПОДОЛЬСКИМ и судьей по поводу того, что этого времени не достаточно, судья все же заметила, что суд предоставляет пострадавшему полчаса для ознакомления.

Судебное заседание проходит в отсутствие бывшего Президента Л.КУЧМЫ. В зале судебного заседания присутствуют только его адвокаты Виктор ПЕТРУНЕНКО и Сергей УЛЬЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

2 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить для Л.КУЧМЫ срок ознакомления с уголовным делом и направить дело в суд.

16 ноября адвокаты экс-Президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его несостоятельностью.

Согласно сообщению пресс-службы Л.КУЧМЫ, уголовное преследование экс-Президента основывается «на показаниях и сфальсифицированных «записях» экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который в данное время, избегая уголовной ответственности за совершение преступлений против Украины, скрывается от следствия за границей».