Власенко опровергает информацию о том, что Тимошенко избила офицера

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО называет бессмыслицей заявления первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА о количестве уголовных дел в отношении Юлии ТИМОШЕНКО и о факте избиения ею охранников СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед посещением Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

«Генеральная прокуратура Украины превратилась уже достаточно давно в дешевое, а не в дорогое пиар-агентство, которое тиражирует либо слухи, либо информацию, не соответствующую действительности, либо какие-то свои оценки определенные представители Генпрокуратуры дают, которые не имеют ничего общего ни с материалами дела, ни с действующим законодательством Украины», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В частности, по его словам, речь идет об информации Р.КУЗЬМИНА о возбуждении в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела по факту дачи взятки судьям Верховного Суда.

«Мне ничего об этом неизвестно, и с Ю.ТИМОШЕНКО не проводились никакие действия по делу относительно судей Верховного Суда. Кроме того, было заявлено, что объединены там какие-то дела в одно производство – нам об этом ничего не известно. Если дела были объединены, то тогда не понятно, что делали вчера следователи налоговой милиции в следственном изоляторе на протяжении семи часов», - добавил он.

Защитник экс-премьера отметил, что дела, возбужденные в отношении Ю.ТИМОШЕНКО Государственной налоговой службой, были объединены в одно дело еще 20 октября, и они расследуются как одно дело.

С.ВЛАСЕНКО также назвал бессмыслицей информацию первого заместителя прокурора о якобы избиении одного из охранников СИЗО.

«Если это первый заместитель генпрокурора, то он должен делать простую вещь - возбуждать дела и их расследовать, а не выходить на публику и рассказывать бессмыслицы. А я скажу завтра, что КУЗЬМИН, например, пьет по ночам кровь «невинных младенцев», и что, он потом будет ходить и оправдываться? Это полный бред», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

В то же время защитник Ю.ТИМОШЕНКО подтвердил, что перед посещением представителей Европейского комитета по предотвращению пыток экс-премьер была переведена в отремонтированную камеру.

«Мы очень благодарны этой комиссии, потому что к ее приезду они сделали ремонт в СИЗО. И Ю.ТИМОШЕНКО на период пребывания этой комиссии перевели в камеру, в которой окрашены стены», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщалось, первый заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в целом возбуждены 10 уголовных дел. Собственно Генпрокуратура, среди других, расследует дело по факту организации в 2003 году передачи взятки судьям Верховного Суда Украины с целью вынесения необходимых ей решений, а также дело по факту превышения власти. «В качестве народного депутата Украины Ю.ТИМОШЕНКО с группой депутатов в 2003 году ворвалась в здание киевского СИЗО № 13. И не только препятствовала нормальной работе учреждения, угрожала сотрудникам СИЗО, но и одному из них, офицеру, лично сама причинила телесные повреждения», - сказал он.

Также ГПУ сегодня же сообщила, что в одно производство объединены два дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по деятельности ЕЭСУ. В частности, речь идет о делах, которые расследует СБУ и Государственная налоговая служба Украины.

Справка УНИАН. В октябре СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за переложение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

В начале ноября Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО. Эти дела позже были объединены в одно производство.