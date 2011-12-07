Попов обговорил с послом Франции перспективы сотрудничества

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Ален РЕМИ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Киева и французских городов-побратимов - Парижа и Тулузы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь во время их встречи в Киеве.

«Недавно я посетил с рабочим визитом Париж, где провел ряд встреч с ведущими французскими политиками, общественными деятелями и бизнесменами. Все они выражают заинтересованность в сотрудничестве со столицей Украины», – сказал А.ПОПОВ.

Он добавил, что киевские специалисты в настоящее время активно работают с французскими коллегами. Так, представители «Киевгорстроя» посетили Париж, чтобы ознакомиться с технологиями, которые использует в строительстве эко-домов компания Natteko.

«Я убежден, что вскоре мы реализуем такой общий проект в Киеве», – сказал председатель КГГА.

Кроме того, до конца года А.ПОПОВ планирует встретиться с бывшим министром Франции Аланом МАДЛЕНОМ, который посетит Киев.