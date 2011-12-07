Азаров нашел миллиард с хвостиком на строительство новых тюрем

В течение 2012-2014 годов в пределах расходов на содержание Государственной криминально-исполнительной службы будут выделены средства для введения в эксплуатацию законсервированных зданий и строительства новых заведений содержания для осужденных.

Соответствующий проект изменений в Уголовно-исполнительный кодекс относительно обеспечения прав осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний был утвержден сегодня на заседании Кабинета министров Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По данным министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, по состоянию на сегодняшний день для размещения осужденных в исправительных колониях необходимо обустроить дополнительно 33 тыс. мест. На это нужно более 1152,6 млн. грн.

До сих пор, по словам министра, в связи с ограниченным финансированием государство было не способно обеспечить нормы жилой площади на одного осужденного – не менее четырех квадратных метров.

Проектом закона предлагается постепенно обеспечить на практике указанную норму жилой площади до 2015 года. В частности, на протяжении 2012-2014 годов постепенно, в пределах расходов на содержание Государственной криминально-исполнительной службы, вводить в эксплуатацию ранее недостроенные и законсервированные здания, а также осуществить строительство новых заведений для осужденных.

Реализация данного закона, по словам министра, позволит осуществить меры по созданию дополнительных мест содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний и улучшить условия их содержания.