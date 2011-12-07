«Батькивщина» увидела в заявлениях Кузьмина признаки преступления

В «Батькивщине» считают, что первый заместитель Генерального прокурора, член Высшего совета юстиции Ренат КУЗЬМИН должен быть немедленно отстранен от должностей из-за неприкрытого давления на суд.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума политсовета партии «Батькивщина».

В партии объясняют такое требование тем, что в преддверие заседания Апелляционного суда по делу в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Ренат КУЗЬМИН дал интервью, в котором заявил, что не видит юридических оснований для отмены приговора Печерского районного суда столицы.

«Это заявил человек, который одновременно как заместитель Генпрокурора подписывает обвинительное заключение относительно Юлии ТИМОШЕНКО, а как член ВСЮ - увольняет судей за «неправильные» решения. Мы убеждены, что это неприкрытое, наглое давление на суд в канун заседания 13 декабря», - заявили в партии.

В «Батькивщине» подчеркивают, что никакого юридического основания для содержания экс-премьера под стражей нет, а ни один аргумент стороны обвинения не был доказан в ходе судебного рассмотрения.

«Поэтому мы настаиваем, что в заявлениях Рената КУЗЬМИНА есть признаки преступления, предусмотренного ст. 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов). КУЗЬМИН должен быть немедленно отстранен от должностей и в Генпрокуратуре, и в Высшем совете юстиции», - сказано в сообщении.