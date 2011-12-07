Совет российской прессе за закрытые вчера глаза и уши - выбросить "Тэффи"

Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Станислав КУЧЕР призвал российских телевизионщиков, промолчавших о вчерашних протестных акциях в Москве и Санкт-Петербурге, «выбросить все «Тэффи», которые вы получили за «лучшие информационные программы».

Обращение С.КУЧЕРА публикует сайт российской газеты «КоммерсантЪ».

В обращении к коллегам С.КУЧЕР отмечает, что после очередного митинга оппозиционеров во вторник, 6 декабря, в Москве было задержано более 300 человек. Федеральные каналы предпочли промолчать о беспорядках.

С.КУЧЕР отмечает: «Сегодня обращаюсь к нашим регулярным слушателям – сотрудникам служб новостей федеральных телеканалов. Ребята, оговорюсь сразу: речь не о политике, а исключительно о профессионализме. Поводом для моего комментария стал просмотр вчерашнего 20-часового выпуска программы «Вести». Печальные лица ведущих. Подводка к репортажу о митинге молодежи в поддержку «чистой победы» «ЕдРа» на выборах. Сам репортаж – крупным планом лица тинейджеров, почти детей, объяснения в любви «партии власти». Затем с каменными лицами подводка к следующему сюжету – на сей раз о марше молодежи с барабанами, опять в поддержку «Единой России»… Потом интереса ради я включил Первый канал. Екатерине АНДРЕЕВОЙ пришлось проще: в ее выпуск репортажи об акциях прокремлевской молодежи не вошли, там сразу начали с МЕДВЕДЕВА и кончили, простите, продолжили, ПУТИНЫМ…».

С.КУЧЕР продолжил: «Многих из вас, «девочки» и «мальчики», я знаю лично и считаю адекватными людьми, способными профессионально следовать лозунгу «новости – наша профессия». Я понимаю, в каких условиях вы работаете. Деньги, кредиты, что бы там философы ни говорили, имеют значение, особенно, когда есть не только дети, но и просто привычка к определенному уровню жизненного комфорта. Я понимаю, что далеко не все из вас, заканчивая журфак, как, например, мои родители, в Питере на Марсовом поле давали клятву «писать и говорить правду». Я также знаю, что многим из вас вообще на эту правду наплевать, и вы знаете, чем занимаетесь. В любом случае вы отдаете себе отчет, что в эти дни делаете свою работу, мягко говоря, непрофессионально».

По словам С.КУЧЕРА, «когда в центре двух столиц нашей с вами пока общей Родины впервые за десять лет выходят тысячи людей, чтобы выразить отношение к выборам, о которых в вашем эфире вещает Президент, а вы об этом – ни слова, это непрофессионально. И точка. Когда в центр столицы стягивается военная техника и парализуется движение, а вы молчите – это тоже непрофессионально. Когда бьют и задерживают ваших же коллег из центральных СМИ, а вы молчите – это нет, я не о моральной стороне, это не свинство, это тоже непрофессионально. Все».

«Вы скрываете от миллионов людей информацию, способную, как минимум, повлиять на их настроение. Можете выбросить все «Тэффи», которые вы получили за «лучшие информационные программы». В эти дни вы позорите и себя, и профессию», - считает политический обозреватель.

С.КУЧЕР при этом советует коллегам «прочесть книжку американского писателя Роберта СИЛЬВЕСТРА с незамысловатым названием "Вторая древнейшая профессия". Там очень хорошо описано, как плохо (и в физическом, и в моральном смыслах) кончают те, кто изменяют себе и своему ремеслу. Импотенция, облысение (у мужчин), депрессии и алкоголизм у женщин. Ребята, вам это надо? Вы еще так молоды и – спасибо медицине и пластической хирургии – можете быть молодыми еще долго. Никогда не поздно снова почувствовать себя профессионалом и просто достойным человеком, а не марионеткой в не таких уже и ловких, явно дрожащих руках».

Напомним, по данным российских СМИ, в Санкт-Петербурге и Москве в ходе акций протеста оппозиции вечером 6 декабря были задержаны 500 человек. Сотрудники петербургской полиции задержали около 200 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции против результатов выборов в Госдуму, тогда как в Москве было задержано более 250 человек (по неофициальным данным - немногим более 300 человек).

В Москве в акциях протеста на Триумфальной площади приняли участие около тысячи человек. Кроме того, на Триумфальной площади присутствовали около тысячи сторонников провластных организаций, включая "Молодую гвардию Единой России" и движение "Наши".

Участники акции протеста скандировали: «Россия без Путина!», «Народ не верит Путину», «Свободу вчерашним задержанным», «Полиция с народом», «Долой провокаторов».

После этого оппозиционеров сразу задерживали. При этом активистам прокремлевских движений в поддержку «Единой России» полиция не препятствует проводить свою акцию.

В Петербурге акции протеста, в которых приняли участие несколько сотен оппозиционеров, прошли у Гостиного двора.

В Москве и Санкт-Петербурге протестующие пытались устроить шествия по близлежащим улицам, но сотрудники полиции заблокировали участников шествий, оттеснив их к полицейским автобусам.

Среди задержанных оказалось несколько журналистов. Позднее часть из них отпустили.

5 декабря в Москве и Санкт-Петербурге в ходе протестов было задержано около 400 человек. Причиной выступлений оппозиции также стали нарушения на парламентских выборах, которые завершились победой партии "Единая Россия".