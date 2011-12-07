Нардепы хотят заставить украинок «лишний год» в девках сидеть

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины» (относительно повышения уровня минимального брачного возраста).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 302 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить одинаковый брачный возраст для мужчин и женщин на уровне 18 лет. В настоящее время законодательством Украины брачный возраст установлен: для мужчин – 18 лет, для женщин – 17 лет.

Кроме того, изменениями предлагается снизить исключительный минимальный брачный возраст в Украине, но не более чем на два года (до 16 лет), и только в исключительных случаях. В настоящее время в Украине исключительный минимальный брачный возраст - 14 лет.