Наливайченко заявил о готовности НУ к объединению действий оппозиции

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО назвал объединение украинской демократической оппозиции одним из фундаментальных шагов для реализации европейского выбора Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое мнение он высказал во время встречи с европейскими политиками в ходе 20-го ежегодного конгресса Европейской народной партии, который проходит в Марселе.

В частности, к фундаментальным шагам для реализации европейского выбора Украины и формирования единого европейского демократического пространства политик также отнес Соглашение о политической ассоциации между Украиной и ЕС, проведение честных парламентских выборов в 2012 году.

В общении с европейскими партнерами В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил усиление авторитарных тенденций в Украине, что проявляется в преследовании оппозиционных политиков, наступлении на демократические свободы и права обычных граждан. Он также выразил солидарность с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО и экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и другими политиками, которые сегодня незаконно находятся в заключении.

«Впрочем, авторитарные действия режима во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ не являются сутью настоящей Украины. Большинство граждан Украины не одобряют политики нынешней власти, протестуют против нее и отказали ей в политическом доверии. Именно воля и стремление людей жить в условиях демократии и быть частью объединенной Европы и является настоящей Украиной. Политический конфликт в Украине как раз и заключается в том, что политика нынешней власти противоречит ожиданиям большинства наших граждан», - цитирует пресс-служба В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отмечает как позитивный тот факт, что в съезде ЕНП принимают участие представители украинских оппозиционных сил. «Перед европейскими партнерами подтверждаю нашу готовность к объединению действий оппозиции в Украине. Верю в приход нового поколения украинских политиков, над которым не будут тяготеть противоречия прошлого. Появление такого поколения, а самое важное – новых принципов сотрудничества между демократическими силами без двойных стандартов, обмана и взаимной борьбы – ключ к полноценному возвращению Украины на путь демократического развития», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также подчеркнул, что после заключения соглашения об ассоциации Украина-ЕС общей задачей № 1 является защита свободного волеизъявления в Украине, и от имени «Нашей Украины», он обращается ко всем европейским политическим партнерам с просьбой прислать наблюдателей на будущие парламентские выборы в 2012 году.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО по приглашению председателя Европейской народной партии Вилфреда МАРТЕНСА принимает участие в 20-м ежегодном Конгрессе ЕНП, который проходит в Марселе 7-8 декабря.

«Наша Украина» имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии с 2005 года.