Если Ющенко не сдаст кровь, ГПУ вспомнит: об отравлении он не заявлял

Если в ближайшее время экс-президент Украины Виктор Ющенко не сдаст кровь для повторного анализа на наличие в ней диоксина, то будет решаться вопрос о прекращении уголовного дела по факту отравления тогдашнего кандидата в президенты. Об этом в интервью «Комсомольской правде в Украине» заявил заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

К этому замгенпрокурора добавил: «не надо забывать, что официально в правоохранительные органы Виктор Ющенко по поводу своего отравления не обращался. Данное дело возбудили на основании информации, опубликованной в СМИ одним из руководителей предвыборного штаба Ющенко».

На данном этапе у следствия нет достоверно установленного факта отравления кандидата в президенты диоксином, утверждает Кузьмин. Поэтому генпрокуратура настаивает на повторном анализе. «Несмотря на то что прошло семь лет, диоксин в таком количестве, как у него нашли в 2004 году, из организма никуда не денется, не испарится. Если он у Виктора Андреевича был, то он в крови должен остаться».

По информации Кузьмина, в данное время Ющенко со своими юристами обдумывает условия, на которых он готов предоставить для анализов образцы своей крови. Он хочет, чтобы исследования проводились в нескольких лабораториях, не только в Институте им. Медведя, получившем международную аккредитацию на исследования.