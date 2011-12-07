Бютовец решил, что Тимошенко нечего скрывать, и разгласил ее диагноз

Фракция БЮТ в Верховной раде выступила против закрытого характера совещания, на котором МЗ и Государственная пенитенциарная служба предоставили бы парламенту информацию о состоянии здоровья Тимошенко.

Об этом сказал заместитель председателя фракции Андрей Шкиль, пишет ТСНсо ссылкой на "Сегодня".

"Мы считаем, что оно не должно быть закрытым. Потому что закрыть это заседание хотят не от нас, а от вас - прессы. А мы хотим, чтобы на нем присутствовала пресса. Потому что все срамные дела делаются под завесой таинственности. Нам здесь таинственность не нужна", - сказал он.

По мнению Шкиля, Тимошенко нечего скрывать, потому что единственным диагнозом, который ей поставили после проведения магнитно-резонансной томографии, является грыжа позвоночника.

"Пенитенциарная служба постоянно подчеркивает, что состояние здоровья (Тимошенко) прекрасно и никаких проблем нет. Пусть приходят, выходят на трибуну и об этом говорят. Что скрывать?" - удивляется депутат.

При этом нардеп добавил, что если для обнародования сведений о состоянии здоровья экс-премьера необходимо согласие самой Тимошенко, то БЮТ готов содействовать в получении такого разрешения.