В Китае за один день арестовали 608 человек - за торговлю детьми
09:07, 07 декабря 2011Политика
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Самое "популярное" преступление в стране
Полиция Китая за один день арестовала 608 человек, подозреваемых в продаже детей.
Об этом сообщил представитель Министерства по обеспечению общественной безопасности, передает «Газета.ру».
Во время спецоперации, которая проходила в десяти провинциях страны, полицейским удалось освободить 178 детей.
В мае этого года полиция получила информацию о том, что в провинции Сычуань преступная группа переправила и продала 26 детей в другие провинции страны.
Продажа детей в Китае, где действуют строгие законы о контроле над рождаемостью, является очень распространенным преступлением.
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