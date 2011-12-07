В Украине создается Комитет защиты протестующих с целью обеспечить реализацию прав граждан на свободу слова и мирные собрания.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении к общественным организациям, которое подписали народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и сопредседатели Всеукраинского гражданского движения «Вперед».

Авторы обращения призывают все протестные движения и общественные организации Украины объединить свои усилия и делегировать своих представителей в Комитет защиты протестующих. «Мы должны вместе отстоять наше последнее право – право на свободу мнения и слова. Мы приглашаем полномочных представителей всех активных общественных организаций, формальные и неформальные протестные группы принять участие в создании Комитета», – говорится в документе.

Целью комитета является обеспечение правовой, технической, организационной и информационной поддержки участников акций протеста. «Мы должны показать, что нас много и мы не дадим себя запугать. На всех не хватит прокуроров и «Беркута». Главная задача на сегодняшний день – максимальная солидарность гражданских сил протеста», – подчеркивается в обращении к общественным организациям Украины.

Напомним, во время Всеукраинской акции протеста «Переучет власти» было объявлено о создании Комитета защиты протестующих. В его задачи будет входить предоставление координационной и юридической помощи протестующим, объективное информирование украинской и мировой общественности о движениях протестов в Украине.