Почему милиция больше, чем армия?

Соотношение численности вооруженных сил с численностью правоохранительных органов является показателем того, откуда власть видит больше угрозы для себя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил директор военных программ Центра им.Разумкова Николай СУНГУРОВСКИЙ.

"Показатель численности силовых структур говорит о приоритетах власти... Для нашего руководства по этим показателям видно, что внутренняя угроза для нее больше", - сказал эксперт.

По словам Н.СУНГУРОВСКОГО, в Украине сегодня отсутствует управление в сфере безопасности. "Люди, которые стоят во главе государства, нам не могут сказать какие риски приоритетны, а какие - нет", - отметил он.

В свою очередь позицию Н.СУНГУРОВСКОГО поддержал президент Атлантического совета Украины Вадим ГРЕЧАНИНОВ. "Европейские государства говорят о секторе безопасности, а не о количестве армии... У нас до сих пор нет стратегии о секторе безопасности", - сказал он. При этом В.ГРЕЧАНИНОВ назвал "безобразием" законодательно закрепленную возможность армией применять оружие в мирное время.