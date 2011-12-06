КИУ: обычно регионалы проводят закрытый опрос

В северодонецком округе уже началась предвыборная борьба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации КИУ, 3 декабря северодончане обнаружили в своих почтовых ящиках газету с портретом бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Юлия ИОФФЕ и заголовком: «Народный депутат: барин или наемный работник?». На двух полосах Ю.ИОФФЕ подробно рассказывает о своей прошлой и будущей депутатской работе в округе Рубежное-Северодонецк.

В Луганской областной организации КИУ расценили это как распространение печатных агитационных материалов с нарушением сроков проведения агитации.

В ЛОО КИУ считают, что борьба за мандат народного депутата по северодонецкому округу между действующим народным депутатом от ПР Алексеем КУНЧЕНКО и бывшим Ю.ИОФФЕ, которая началась еще летом 2011, сейчас вступила в активную фазу, поскольку победитель этого этапа может рассчитывать на статус официального кандидата от Партии регионов по округу. Как отметили в КИУ, перед выдвижением «регионалы» обычно проводят закрытый соцопрос, в котором определяют, какой кандидат является «более проходным».

В ЛОО КИУ прогнозируют, что после официального начала кампании среди кандидатов по северодонецкому округу появится и бывший городской голова Владимир ГРИЦИШИН, в пользу которого активную PR-кампанию проводит газета ТЭЦ «Огни Северодонецка», и которого в своих ресурсах поддерживает местная организации ВО «Батьківщина». Что касается оппозиции, то по оценке ЛОО КИУ, сильную кандидатуру по северодонецкому округу может выдвинуть «Фронт Змін». Молодого (по возрасту) кандидата планируют выдвинуть коммунисты.