Наша Украина призывает оппозицию выступить в защиту демократии в России

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает украинскую оппозицию принять парламентское постановление, в котором выразить обеспокоенность недемократичностью выборов в России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, выборы в Госдуму России показали, что в этой стране уничтожена реальная демократия, а право граждан на смену власти путем выборов узурпировано правящим режимом.

«Мы солидарны с гражданами России, которые сегодня протестуют против вмешательства власти в избирательный процесс, недопущения оппозиционных сил к участию в выборах, искажения результатов голосования и фальсификаций, запрещения проведения мирных собраний и политической цензуры в СМИ», - сказал он.

«Мы присоединяемся к оценкам международных наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ, которые отметили большое количество нарушений в ходе выборов в Госдуму, а также вмешательство власти в ход голосования», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Приветственные заявления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов относительно проведения парламентских выборов в России являются поспешными и неадекватными, игнорируют общественные протесты и несогласие российских избирателей с искажением настоящего волеизъявления людей», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» призывает Комитет сопротивления диктатуре, оппозиционные силы в Верховной Раде совместно внести проект постановления в защиту российской демократии, в котором выразить обеспокоенность недемократическими выборами в Госдуму РФ и нарушением гражданских прав россиян.