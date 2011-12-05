ВАСУ не стал отбирать Героя у Стуса и Ивасюка

Высший административный суд Украины признал законными указы Президента о присвоении званий Героев Украины поэту Василию Стусу и композитору Владимиру Ивасюку.

Об этом УНИАН сообщил донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ.

По его словам, он получил из Высшего админсуда постановления, которыми оставлены без изменений решения Донецкого апелляционного административного суда, которые ранее отказали в удовлетворении исков В.ОЛЕНЦЕВИЧА по Указам о присвоении В.Стусу (1938-1985 гг.) и В.Ивасюку (1949-1979 гг.) звания «Герой Украины».

По словам В.ОЛЕНЦЕВИЧА, 15 июля 2008 года он подал иск в Донецкий окружной административный суд о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 26 ноября 2005 года «О присвоении В.Стусу звания Герой Украины» на том основании, что награжденный на тот момент не являлся гражданином Украины. Однако суд в удовлетворении данного иска отказал. Адвокат подал в Донецкий апелляционный административный суд жалобу, которая была также отклонена. Тогда адвокат подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины, который 26 мая 2009 года постановил открыть производство по иску В.ОЛЕНЦЕВИЧА.

«Однако в течение более чем двух лет это производство оставалось без движения. И только 9 ноября 2011 года Высший админсуд окончательно оставил мой иск по В.Стусу без удовлетворения», - сказал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Он рассказал, что аналогичной оказалась и судьба его иска по указу о присвоении звания Героя Украины В.Ивасюку. «16 апреля 2009 года я подал иск в Донецкий окружной административный суд о признании незаконным Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 1 марта 2009 года «О присвоении В.Ивасюку звания Герой Украины» на том основании, что В.Ивасюк на момент награждения также не являлся гражданином Украины. Однако суд в удовлетворении моего иска отказал», - отметил В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

По его словам, после того, как Донецкий апелляционный админсуд отклонил его апелляционную жалобу, он подал кассационную жалобу в Высший админсуд, который 8 октября 2009 года постановил открыть производство по данному иску.

«Точно также, в течение двух лет, это производство оставалось без движения. И только 29 ноября 2011 года Высший админсуд поставил точку и оставил мой иск без удовлетворения», - сказал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Комментируя постановления суда, В.ОЛЕНЦЕВИЧ заявил, что они вызывают у него «определенное недоумение». «Совершенно аналогичные мои иски по Степану Бандере и Роману Шухевичу были удовлетворены», - напомнил адвокат, уточнив, что иски по С.Бандере, Р.Шухевичу, В.Стусу и В.Ивасюку рассматривали разные составы судей.

«Получается, что Высший админсуд принял совершенно противоположные решения по совершенно аналогичным вещам», - заявил В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

В то же время он заключил, что «раз эти решения окончательны, значит, они правильны».