У Ахметова запретили платить партийные взносы через кассу

В компании «Метинвест» принято решение о введении полного запрета на практику удержания партийных взносов из заработной платы сотрудников всех предприятий Группы Метинвест. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

В пресс-релизе отмечается, что в компании была проведена проверка озвученной рядом общественных организаций и СМИ информации о том, что работников комбината «Азовсталь» «принуждают вступать в Партию регионов».

По результатам проведенной проверки было выявлено, что через партийную ячейку Партии регионов на комбинате «Азовсталь» действительно принимались заявления сотрудников о вступлении в партию. На основании этих заявлений сотрудники действительно обращались в администрацию комбината с просьбой удерживать членские взносы из их заработной платы. Однако, по данным «Метинвест», в настоящий момент не сделано ни одного удержания из заработной платы сотрудников на оплату партийных взносов.

«Практика оплаты различных услуг, в том числе и партийных членских взносов, через удержание части заработной платы полностью соответствует закону «Об оплате труда». Тем не менее, в ходе проверки было выяснено, что такие действия могут быть восприняты отдельными сотрудниками как косвенное давление со стороны администрации предприятия. По результатам проверки в компании «Метинвест» принято решение о введении полного запрета на практику удержания партийных взносов из заработной платы сотрудников всех предприятий Группы Метинвест», - говорится в пресс-релизе.

При этом в компании отмечают, что «возможность поддерживать любую политическую партию является неотъемлемым правом каждого гражданина Украины. Однако агитация за ту или иную политическую силу на своем рабочем месте недопустима и противоречит корпоративным ценностям Группы Метинвест. Следовательно, человек с активной политической позицией может и должен самостоятельно, но не через кассу предприятия, оплачивать членские взносы любой партийной организации в соответствии со своими взглядами».

Как сообщал УНИАН, 17 октября «независимые, внепартийные общественные организации Мариуполя, представляющие организации чернобыльцев, афганцев, оппозиционного объединения СООМ и многих других, экстренно собрали своих активистов на расширенное заседание. Главный вопрос в повестке дня: «Принуждение к вступлению в Партию регионов».

Представители общественных организаций города отметили, что, по имеющейся информации на предприятиях, которые принадлежат представителям правящей партии, работников массово уговорами, а иногда и угрозами потери рабочего места заставляют вступать в ряды Партии регионов.

«Работникам раздают готовые бланки заявления на вступление, подписывая которые, человек соглашается со всеми условиями вступления, в том числе на отчисление членских взносов», – говорится в заявлении организации.

В документе также указывается, что к представителям независимых общественных организаций обращались работники ММК им. Ильича и комбината «Азовсталь», «которых вынуждают вступать в ряды Партии регионов под угрозой увольнения. Либо заявляют, что в случае неповиновения тем, кто работает по контракту, по его окончании контракт продлен не будет».

26 октября 2011 г. народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ пообещал принять меры, если подтвердятся сообщения СМИ о том, что сотрудников предприятий, контролируемых холдингом «СКМ», заставляют вступать в ряды Партии регионов.