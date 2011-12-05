Открытие мемориальной доски в честь выдающегося ювелира Фаберже

Во вторник, 6 декабря, в 12.00 в Киеве, по адресу: ул. Крещатик, 15, состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося ювелира 19-20 столетий Карла Фаберже.

Спустя 100 лет Киеву возвращается имя великого мастера Карла Фаберже. Феномен Фаберже существует уже более столетия. В сферах, связанных с его именем, задействованы тысячи искусствоведов и специалистов разных направлений. Из документов Дома Романовых и архивов Фаберже известно, что Карл Фаберже неоднократно бывал в Киеве, где встречался с царской династией, путешествовавшей на юг Российской империи, и передавал императору одно из императорских пасхальных яиц. В Киеве с 1906 по 1911 действовал магазин-мастерская Фаберже. Здание до наших дней не сохранилось, но в планах города этот адрес совпадает с нынешним Крещатик, 15, где сегодня расположен «Пассаж».

Данным событием начинается большой международный проект по установке мемориальных досок во всех городах мира, связанных с именем Фаберже. Проект достигнет своей кульминации в дни празднования 400-летия Дома Романовых, которое приходится на 2013 год. Организаторов этой инициативы поддержала Великая княгиня Мария РОМАНОВА.

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