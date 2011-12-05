Тимошенко знакомят с материалами судебных экспертиз по делу ЕЭСУ

Главное следственное управление Государственной налоговой службы Украины завершает следствие по уголовному делу по обвинению Юлии ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме свыше 165 млн. дол., хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытии доходов с использованием оффшорных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

В то же время в связи с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитой заявлено ходатайство о предоставлении для ознакомления материалов проведенных по делу судебных экспертиз и учитывая отсутствие медицинских противопоказаний по проведению следственных действий с Ю.ТИМОШЕНКО, начиная с 5 декабря следователи налоговой милиции будут предоставлять обвиняемой в помещении Киевского СИЗО для ознакомления соответствующие материалы судебных экспертиз, сообщили в налоговой службе.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО.

"Речь идет о тех делах, которые были незаконно возобновлены генеральным прокурором ПШОНКОЙ вопреки постановлению Верховного Суда от 11 ноября 2005 года. Они касаются событий 1996-1997 гг. и деятельности компании ЕЭСУ”, - сказал он.

10 ноября ГНСУ предъявила Ю.ТИМОШЕНКО обвинение в сокрытии выручки, хищении средств и уклонении от уплаты налогов.