КГГА приобщится к благоустройству территории возле памятника Шевченко в США

КГГА приобщится к благоустройству территории возле памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне и сквера, в котором установят Мемориал памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время визита в США.

В Вашингтоне он возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко и осмотрел сквер, в котором будет установлен мемориал.

«Я благодарен всем, кто помнит об ужасной для украинского народа трагедии, приведшей к гибели миллионов наших соотечественников. Это боль каждого украинца», – сказал А.ПОПОВ.