УГКЦ призывает украинцев думать над тем, кому отдавать свой голос

Церковь будет побуждать украинский народ, действительно, серьезно отнестись к вопросу, за кого отдавать свой голос на следующих выборах.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, об этом глава УГКЦ Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (Шевчук) заявил, комментируя обращение традиционных украинских церквей к верующим и ко всем людям доброй воли по случаю двадцатилетия референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины.

По его словам, сегодня много говорят о гражданском обществе, об ответственности наших людей за свое государство, потому что это то, чему Церковь учит своих прихожан.

«Мы не можем ожидать, что кто-то за нас построит нам наше государство, – отметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, – и не можем перекладывать ответственность за ситуацию в обществе на ту или другую группу политиков. Мне кажется, что политические силы должны понимать, что источником власти в демократическом обществе является народ». И народ, по его убеждению, должен это показать, это заманифестировать.

«Мы будем приветствовать какое-либо проявление сознательного ответственного гражданского общества и будем поощрять наших людей действительно серьезно думать, за кого отдавать свой голос», – отметил Предстоятель Церкви.

Он также напомнил, что Церковь не один раз призывала людей к тому, что «голосами нельзя торговать, что, отдавая голос за ту или иную политическую силу, мы все-таки берем ответственность за то, какие поступки эта сила будет совершать».

Поэтому Церковь ожидает ответственного проявления от гражданского общества в контексте тех выборов, которые состоятся в следующем году.

«В то же время мы никогда не поощряли и не будем никогда призывать голосовать за определенную политсилу», – подчеркнул Блаженнейший СВЯТОСЛАВ. Потому что, по его убеждению, со стороны духовных лидеров должен раздаваться голос правды. «Если замолчит голос правды, то будет говорить голос мстителя. А тогда этот голос станет, в известной мере, неуправляемый», – отметил глава УГКЦ.