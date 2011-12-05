Литвин сказал, благодаря кому «держится эта Верховная Рада»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет «политической катавасией» события вокруг закупки новых компьютеров для ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и голов комитетов парламента.

Он отметил, что на одну сессию парламента для распечатывания законопроектов необходимо 20 тонн бумаги, и если учесть печать, эксплуатацию машин и другие расходы, то на это идет более 400 тыс. грн. средств.

Поэтому, по словам В.ЛИТВИНА, предлагается перейти на электронный вариант документооборота, чтобы «каждый народный депутат и его доблестные помощники имели возможность ознакомиться с законопроектами».

В.ЛИТВИН выразил удивление по поводу того, что «поднялась политическая катавасия» вокруг вопроса закупки ноутбуков. «Я понимаю, что на фоне обеднения людей она очень красиво выглядит», - отметил председатель ВР.

В то же время он подчеркнул, что эти ноутбуки не в личную собственность народным депутатам передаются, поэтому странными являются заявления о том, что «он отказывается или что-то будет брать - ему еще никто ничего не давал».

При этом В.ЛИТВИН отметил: «Поэтому нужно набраться немного терпения и элементарной совести, и по этому вопросу не поднимать шум». Он также добавил, что когда принимался в Комитете ВР по вопросам регламента вопрос относительно обновления технической базы ВР, то против этого никто не выступал, хотя в комитете есть представители разных фракций.

По словам спикера, речь идет не о техническом обновлении для депутатов, а об обеспечении нормальной работы аппарата ВР, потому что «благодаря им (речь идет об аппарате – УНИАН) во многом держится эта ВР раскритикованная».

Как сообщалось, согласно "Вестнику государственных закупок", Управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

В частности, ООО "КПИ-сервис" избран поставщиком 485 ноутбуков на общую сумму 5,49 млн. грн. Каждый компьютер стоимостью 11,3 тыс. грн. имеет установленную память не менее 4 Гб и диагональ монитора 23 дюйма.