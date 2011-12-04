Власть получит возможность запрещать неугодные спектакли?

Принятые парламентским большинством 18 октября в первом чтении изменения в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» помимо очевидной коррупционной составляющей содержат в себе еще и возможности для властей запрещать неугодные спектакли.

«Сам факт выдачи (или невыдачи) свидетельств на проведение гастролей позволяет власти не только брать взятки, но и — это главное — регулировать список выступающих на сценах Украины исполнителей и коллективов», — пишет в своей статье для ZN.UA Ольга Стельмашевская.

«Отныне, прикрываясь законами („О защите общественной морали“, „Об авторском праве и смежных правах“, „О защите прав потребителей“ и „О защите животных от жестокого обращения“), можно запретить, например, театральные постановки Жолдака или Виктюка, ведь „высокодуховный“ чиновник может увидеть там намек на „деморализацию“, „культ насилия“. А сослаться на закон о защите общественной морали, как мы знаем, можно в любом удобном случае», — говорится в статье.

Как отмечает автор материала, в статье 9 законопроекта устанавливается размер платы за гастрольные мероприятия: 1% от аншлаговой стоимости — для гастролей исполнителей и коллективов в жанрах «театрального, академического музыкального, народного музыкального искусства, аутентичного фольклора»; 3% — для эстрадных, цирковых коллективов и отдельных исполнителей; 5% — для шоу.

«Различие между шоу и выступлением эстрадного коллектива в законе не прописано. То есть в законопроекте изначально закладывается коррупционная маржа. Как отличить выступление исполнителя от шоу-программы? Эта обязанность ляжет на чиновников… Вот вам еще один повод для коррупции», — пишет О. Стельмашевская.

«Допустим, вы все-таки платили „взносы“, которые упадут в госбюджет. Что дальше? А дальше в Минфине не найдут кода, по которому можно использовать средства на продвижение украинского культурного продукта. Спросите: почему? Ответ… Перед общественным обсуждением изменений в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» был сделан депутатский запрос об использовании средств, которые накапливались в фонде от уплаты отмененного в начале этого года гастрольного сбора. Ответ ошеломил больше, чем сам закон. Оказывается, гастрольный сбор все операторы рынка платили исправно и даже перевыполняли план. Но ни единой копейки из этого фонда не было направлено на поддержку (или создание) национального культурного продукта», — отмечает автор материала.

В министерстве законопроектом довольны

«Фактически речь идет о реформаторском законе для всей гастрольной сферы, — считает министр культуры и туризма Украины Михаил Кулиняк. — Его принятие не просто позволит получить значительные средства для поддержки гастролей украинских театров и музыкантов, но и будет способствовать внедрению прозрачных цивилизованных отношений между исполнителями, организаторами гастролей и государством».