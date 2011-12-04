Наливайченко: выборы-2012 - продолжение борьбы за независимость

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что парламентские выборы 2012 года являются продолжением борьбы 1991 года за украинскую независимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое мнение он выразил во время мероприятий, посвященных 20-й годовщине Всеукраинского референдума, которые состоялись в Тернопольской области.

По его словам, Всеукраинский референдум 1991 года был определяющим этапом в тысячелетней борьбе за независимость Украинского государства. «Своим «да» за свободную Украину люди сказали «нет» Советскому Союзу», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, сегодня Украина оказалась перед угрозой потери независимости. «Украинофобы при власти уничтожают наш язык и культуру, малороссы тянут нас в иго евразийской дыры, нам навязали оккупационный Черноморский флот, миллионы украинцев очутились за чертой бедности. Новый закон о выборах ограничивает народ в праве голоса», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он считает, что все эти попытки «вернуть совок» обречены на поражение. «Совок не пройдет! Наш народ победил большевизм, победит и этот режим, который в действительности является слабым, поскольку он держится на лжи, несправедливости и рабской психологии «Гомо советикус», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его глубокому убеждению, национальное единство, как и двадцать лет назад, победит «потуги красных, промосковских номенклатурщиков, которые засели в политбюро партии власти».

«Украина будет свободной. И выборы 2012 года являются продолжением борьбы 1991 года. Убежден, что украинцы в который раз подтвердят свой исторический выбор двадцатилетней давности. На ближайших парламентских выборах победят украинские силы, победит наше стремление к свободе и справедливости», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

Он подчеркнул, что независимо от партийного ангажирования, украинцы совместно отстаивали свободу для Украины - и в 1989-1991-м и в 2004-м. «Верю, что время для нового объединения - не за горами», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.