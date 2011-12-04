Около 100 тысяч россиян смогут проголосовать в Украине

Около 100 тысяч граждан России, проживающих в Украине, могут принять участие в выборах в Госдуму РФ 4 декабря.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-секретарь российского посольства Елена ХОМЕНКО.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут в воскресенье. Для россиян заграницей также будет организовано голосование. В Украине будут открыты 9 избирательных участков.

"По данным Центризбиркома России, в Украине проживают около 100 тысяч российских граждан, которые могут принять участие в выборах",- отметила Е.ХОМЕНКО.

По ее словам, на консульском учете посольства России в Украине стоят 9,5 тысячи человек, на консульском учете генконсульства РФ в Одессе - 9,4 тысячи человек. На учете генконсульства РФ в Симферополе стоят 45 тысяч. Численность избирателей Черноморского флота России составляет 22 тысячи. На учете консульства России в Харькове находятся еще 28 тысяч человек.

"Российские граждане, состоящие в посольстве на консульском учете, были приглашены на выборы в письменном виде и по телефону", - рассказала пресс-секретарь посольства России.

Также она сообщила, что в воскресенье участие в выборах на первом избирательном участке в Киеве примет посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ.