Партии Жебривского и Матвиенко объединились

Партия «Украинская платформа» и УРП «Собор» на совместном съезде в Киеве в субботу, 3 декабря, приняли решение об объединении в одну партию с названием Украинская платформа «Собор».

Об этом ZN.UA сообщила пресс-секретарь «Украинской платформы» Оксана Коссе.

Главой новой партии избран Павел Жебривский, возглавлявший «Украинскую платформу», его заместителем – лидер УРП «Собор» Анатолий Матвиенко.

Как уточнила О.Коссе, новая партия создается на основе УРП «Собор» и сменит название – на Украинская платформа «Собор».

При этом партия «Украинская платформа» будет распущена.

«Это первый случай в украинской политической истории, когда одна партия жертвует собой во имя общих целей», — отметила О.Коссе.