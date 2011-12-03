Костусев ушел в отставку после встречи с Януковичем?

Управление информации Департамента информации и связи с общественностью Одесского городского совета подтвердило, что Одесский городской голова Алексей Костусев ушел в отставку.

Начальник Управления информации Департамента информации и связи с общественностью Одесского городского совета Анна Осипчук в ходе телефонного разговора 3 декабря сообщила агентству «Контекст-Причерноморье»: «Алексей Костусев, действительно, ушел в отставку.

Я не могу сказать писал ли он заявление об уходе или нет, но в отставку он ушел. Причины мне неизвестны, но если Алексей Костусев захочет это прокомментировать, то он прокомментирует это когда сам решит».

По информации агентства, вчера, 2 декабря, А. Костусев встречался с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Вместе с тем, начальник Управления подчеркнула: «Официальным подтверждением отставки мэра мы не располагаем. Никаких официальных заявлений раньше начала рабочей недели не будет»